Охрана переодела девушку из-за «неприемлемого» внешнего вида в парке развлечений

Блогерша отправилась в парк развлечений «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» в открытом наряде и была задержана охраной. На ролик, которые появился на ее странице в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Американка Алисса Шуэллер (Alyssa Schueller) рассказала, что во время посещения тематического парка «Эпкот», являющегося частью «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея», к ней подошли сотрудники охраны и сообщили, что она нарушает дресс-код. Девушка была одета в кроп-топ на тонких бретелях, чашки которого напоминают верх бикини.

По словам задержанной, работники секьюрити заявили, что ей необходимо переодеться, и сопроводили ее в сувенирную лавку, где ей бесплатно предоставили другую футболку. «Да, это правда, меня ведут в магазин за бесплатной футболкой, потому что моя — "неприемлемая"», — пояснила Шуэллер в ролике. В конце она продемонстрировала полученную в подарок от парка вещь.

При этом блогерша отметила, что за несколько часов до задержания посетила другую часть «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея», парк «Царство животных Диснея», где ей не предъявляли претензии по поводу внешнего вида. «Disney необходимо утвердить дресс-код для всех своих парков», — заключила героиня материала.

Журналисты The Sun связались с представителями Disney, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию, однако не получили ответа.

В мае полиция попыталась прогнать женщину еще из одного парка из-за слишком коротких шорт. Американка Бэйли Бридлав (Bailey Breedlove) опубликовала видео в TikTok, показав, как подверглась бодишеймингу со стороны полиции в парке аттракционов Six Flags. По ее словам, офицер схватил ее за руку, отвел в сторону и сказал, что ее шорты слишком короткие.