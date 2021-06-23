Россияне заготовили 30 единиц оружия для похищения бизнесмена ради биткоинов

В Москве вынесен приговор банде, готовившей похищение бизнесмена ради вымогательства у него биткоинов. Об этом в среду, 23 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, организатор преступления Карлен Меликсетян получил пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, троих его сообщников осудили на сроки от восьми до десяти лет в колонии особого режима.

Как установил суд, в 2018 году работавший в коммерческой фирме Меликсетян узнал, что у генерального директора есть 275 биткоинов. Он решил похитить начальника, чтобы завладеть деньгами, и привлек для реализации своего плана четырех сообщников. Они арендовали квартиру, где собирались держать заложника, пока он не отдаст им криптовалюту. Бандиты заготовили 30 единиц огнестрельного оружия и множество патронов.

Потерпевший узнал о готовящемся похищении и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение, в ходе которого были задержаны участники преступления.

Один из сообщников заключил сделку со следствием и был осужден на три года.