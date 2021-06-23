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США заблокировали десятки иранских сайтов из-за дезинформации

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Фото: Ali Khara / Reuters

США заблокировали десятки иранских сайтов из-за обвинений в дезинформации и нарушения санкций. Об этом говорится на сайте американского Минюста.

Ограничениям подверглись 33 сайта Иранского исламского теле- и радио союза (IRTVU), который контролируется Корпусом стражей исламской революции, а также три сайта, которые якобы контролировало ополчение «Катаиб Хезболла». Решения по блокировкам вынес американский суд.

Минюст напоминает, что еще в октябре 2020-го Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) постановило: без лицензии IRTVU не может получать услуги — в том числе доменные — в Соединенных Штатах. Тогда утверждалось, что власти Ирана пытаются вмешаться в избирательный процесс США, потому Вашингтону и пришлось накладывать такие ограничения. В частности, вмешательством сочли «распространение дезинформации и проведение злонамеренных операций влияния» с помощью иранских СМИ.

Пресс-секретарь постоянного представительства Ирана при ООН Шахрух Наземи заявил, что блокировка сайтов — это попытка ограничить свободу слова. The New York Times пишет, что в Тегеране собираются оспорить решение Вашингтона через юридические каналы.

РИА Новости напоминает, что США признали «Катаиб Хезболла» террористической организацией еще в 2009 году.

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