Раскрыта попытка диверсии в Организации по атомной энергии Ирана

Власти Ирана остановили попытку диверсии в здании Организации по атомной энергии страны. Эти данные раскрыл телеканал Press TV со ссылкой на источники в силах безопасности.

Отмечается, что злоумышленники не причинили материального ущерба. Во время инцидента никто не пострадал. Источники телеканала утверждают, что жертв избежали благодаря жестким мерам безопасности.

Сейчас проводится расследование по факту диверсии. Происшествие расценивают как попытку «воспрепятствовать мирной ядерной деятельности» Ирана.

В апреле на ядерном объекте в иранском Натанзе также произошла «диверсия»: утверждалось, что злоумышленники пронесли туда взрывное устройство. При этом сначала в Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться