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Министр обороны Израиля пригрозил «открутить голову» журналисту

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Фото: Globallookpress.com

Министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе посещения авиабазы Неватим пригрозил «открутить голову» одному из сопровождавших его журналистов. Внимание на данный инцидент обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как отмечает канал, Ганц отправился на авиабазу вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, который находится с визитом в Израиле. Когда официальные лица выстроились для фотографирования, один из присутствовавших на мероприятии журналистов Ор Хеллер попросил американского министра обороны прокомментировать взрыв на ядерном объекте в иранском Натанзе, который в Тегеране посчитали «проявлением ядерного терроризма».

«Хеллер, я тебе голову откручу», — отреагировал на просьбу Ганц. Сам Остин на обращение журналиста отвечать не стал.

11 апреля на ядерном объекте по обогащению урана в иранском Натанзе произошла авария. В Организации по атомной энергии страны заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Как сообщало израильское радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке, причиной аварии стала кибератака на ядерный объект со стороны израильской спецслужбы «Моссад». Позже причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана анонимно подтвердили и в США.

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