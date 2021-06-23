Байден предложил эксперта по России на должность в Пентагоне

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру генерального директора Фонда США-Россия Селесты Уолландер на пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

До того как возглавить фонд, Уолландер в администрации бывшего президента США Барака Обамы занималась российским направлением в Совете национальной безопасности при Белом доме. Помимо этого, она опубликовала более 80 материалов по вопросам европейской и евразийской безопасности, а также оборонной стратегии России. Теперь кандидатуре Уолландер предстоит получить подтверждение сената.

Ранее США анонсировали сроки начала диалога с Россией по стратегической стабильности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что он начнется в ближайшие недели. Официальный представитель отметила, что переговоры были запущены в Женеве на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Часть дискуссии главы государств посвятили необходимости дополнительной работы над этим вопросом на уровне глав внешнеполитических ведомств и ниже.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.