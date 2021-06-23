Мир
 
Последние новости
В Германии заявили о подготовке к войне с Россией
Девушка оскорбила знакомую и обиделась на нее за отказ стать подружкой невесты
Европу уличили в провале «зеленых» строек
Россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год
Российский пульмонолог сравнил действие вакцин на вирус с автомобилем
Названа доля планирующих привиться в ближайшее время россиян
Ученые определили наиболее подверженных депрессии людей
Названы самые дорогие бренды мира
Оголяющие тело наряды стали трендом у знаменитостей
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден предложил эксперта по России на должность в Пентагоне

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру генерального директора Фонда США-Россия Селесты Уолландер на пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

До того как возглавить фонд, Уолландер в администрации бывшего президента США Барака Обамы занималась российским направлением в Совете национальной безопасности при Белом доме. Помимо этого, она опубликовала более 80 материалов по вопросам европейской и евразийской безопасности, а также оборонной стратегии России. Теперь кандидатуре Уолландер предстоит получить подтверждение сената.

Ранее США анонсировали сроки начала диалога с Россией по стратегической стабильности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что он начнется в ближайшие недели. Официальный представитель отметила, что переговоры были запущены в Женеве на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Часть дискуссии главы государств посвятили необходимости дополнительной работы над этим вопросом на уровне глав внешнеполитических ведомств и ниже.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Экс-глава ЦРУ заявил об исчерпанной возможности давления на Россию санкциями
Названы сроки возвращения посла США в России в Москву
США анонсировали сроки начала диалога с Россией по стратегической стабильности