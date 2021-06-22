Экс-глава ЦРУ заявил об исчерпанной возможности давления на Россию санкциями

Бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что США исчерпали возможность давления на Россию при помощи санкций, поскольку ввели их слишком много. Об этом он сказал на онлайн-мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана, его слова приводит ТАСС.

«Мы ввели так много санкций против России. Я имею в виду, мало осталось таких, которые мы еще не ввели и которые имели бы значение», — отметил он. По словам Гейтса, многие ограничения затрагивают обычных российских граждан. Однако он подчеркнул, что в случае с кибератаками США должны ответить и принять меры в отношении официальных лиц страны.

Экс-глава ЦРУ заявил, что в случае продолжения атак Вашингтону следует проявить «творческий подход», не только создавая серьезные трудности для хакеров, но и рассмотреть возможность принять меры «против лиц в окружении президента РФ Владимира Путина».

Ранее исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что шансов добиться остановки строительства «Северного потока-2» при помощи санкций практически нет. При этом он подчеркнул, что позиция американской администрации в отношении газопровода остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям.