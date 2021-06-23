Российский певец Валерий Леонтьев перенес две операции. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что из-за проблем со здоровьем 72-летний артист пропустил недавнюю премию телеканала «Муз-ТВ». В марте исполнителю прооперировали глаза, а до этого — ноги. «Больные колени его беспокоят с начала "нулевых". Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — отметили знакомые Леонтьева.

Они рассказали, что певец также давно испытывает проблемы с глазами. Уточняется, что причиной могла неудачная пластическая операция, из-за которой веки артиста не закрывались до конца. Это привело к проблемам со сном, в связи с которыми в райдере Леонтьева прописано, что окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными пакетами.

В прошлом году Леонтьев удивил фанатов своим внешним видом. Он выложил фотографию без грима, в ответ на которую фанаты начали писать, что певец резко постарел.