Наука и техника
 
Последние новости
Биолог объяснила невозможность найти лекарство от COVID-19
В США арестовали похитителя почти 20 тонн фисташек
В США резко подорожает фаст-фуд
Российский дворник выкинул щенка из окна пятого этажа за плохое поведение
Москвичам рассказали о способах получить QR-код для ресторанов и кафе 
Россия призвала США и их союзников отказаться от учений в Черном море
Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения»
Оценено отношение россиян к обязательной вакцинации
Россиянам назвали способ уйти в отпуск на целый год
Новости партнеров
Прослушать новость

Доказана вина Сибири в самой страшной катастрофе в истории Земли

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: NASA

Самая страшная экологическая катастрофа в естественной истории Земли — пермское вымирание — была вызвана массивными извержениями вулканов в Сибири. Это окончательно доказали китайские ученые из Университета науки и технологий совместно с коллегами из Канады, США и Швейцарии. Исследователи впервые объяснили, как атмосферное загрязнение вулканическими аэрозолями могло привести к исчезновению большинства видов живых организмов на суше и океанах. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Пермское вымирание произошло 251 миллион лет назад на границе пермского и триасового периодов. С лица Земли исчезли около 90 процентов морских видов и 75 процентов наземных видов. Считается, что вина лежит на трапповом магматизме в Сибири, когда на поверхность изливаются огромный объем магмы и выбрасывается большое количество аэрозолей. Чтобы определить природу аэрозольных частиц, ученые проанализировали изотопный состав пермско-триасовых осадочных пород в арктической части Канады.

Исследователи выявили, что отклонение изотопной сигнатуры Ni60/Ni58 в тестируемых образцах от сигнатуры стандартного образца составляет диапазон значений от -1,09 до 0,25 промилле (или десятой доли процента). Отклонение изотопной сигнатуры никеля, обозначаемая как δ60Ni, определяется как соотношение Ni60/Ni58, обнаруженное в пермских осадочных породах, к обычно встречающемуся отношению никеля-60 к никелю-58 (в формуле от соотношения еще отнимается единица, что объясняет знак «минус» при избытке легких изотопов).

Причиной специфической изотопной сигнатуры могут быть различные источники, характеризующиеся собственным соотношением изотопов. Например, это могут быть продукты выветривания континентальной коры, переносимые реками в океаны; вулканогенные аэрозоли, оседающие в океаны из атмосферы, или же гидротермальная активность. Например, среднее отклонение изотопной сигнатуры для рек равно 0,84 промилле, то есть в речной воде присутствует избыточное количество изотопов никеля-60 по отношению к никелю-58 (это связано с сорбцией легких изотопов никеля на оксидах железа). В морской воде избыток никеля-60 вырастает еще больше (1,44 промилле). Физико-химические условия различных сред меняют изотопную сигнатуры, что позволяет определить, как именно сформировали породы.

δ60Ni пермско-триасовых пород характеризуются наличием избыточного количества легких изотопов. Подобное отклонение при формировании или плавлении магматических сульфидов при высокой температуре. Как пишут ученые, трапповый магматизм в Сибири расплавил сульфидные никелевые руды, а возникшие аэрозоли выпали, в том числе над арктической частью Канады. Это происходило за 500 тысяч лет до начала массового вымирания, однако масштабные выбросы никеля уже должно было привести к экологическим нарушениям.

Рост концентрации никеля на протяжении тысячелетий должен был сопровождаться бурной деятельностью микроорганизмов в океане, что, в конечном итоге, привело к истощению кислорода в морях и формированию гигантских мертвых зон. Вымирание было ускорено пиком вулканического магматизма, что привело к выбросу углекислого газа и метана и, как следствие, к резкому изменению климата и почти полному кислородному истощению океана. Это и вызвало массовое вымирание морских видов животных.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nickel isotopes link Siberian Traps aerosol particles to the end-Permian mass extinction
Ученые предрекли планете катастрофический эффект домино
Установлен факт массового вымирания акул 19 миллионов лет назад
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0425 апреля

Мы вам не братья

Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
08:2117 июня

На Украине показали «уничтожающий» российскую технику беспилотник-невидимку

17:1518 июня

Российский «убийца авианосцев» ушел к британскому Queen Elizabeth

16:0918 июня

В теории эволюции Дарвина обнаружили ошибку

Наука и техника00:0128 апреля

«Париж будет наш или его не будет вовсе».

Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
14:4718 июня

Организм космонавтов модифицируют для полета на Марс

13:4318 июня

Windows начала бороться с торрент-клиентами

12:4418 июня

Российские ученые создали гигантский квантовый «торнадо»

Наука и техника00:0212 апреля
Первый в мире человек в космосе Юрий Гагарин

Бремя первых

60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
11:5718 июня

Раскрыта новая версия Windows 11

10:5718 июня

Аномальные галактики бросили вызов современным представлениям ученых

09:1618 июня

США показали применение «убийцы» российских С-400 по «оккупированному» острову

Россия
В Москве загорелось здание МВД
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
Названа причина сбоя в работе метро Петербурга
Аксенов оценил вероятность введения запрета на прием туристов в Ялте
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Количество пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
«Собаки и кошки умирают от перегрева»
 
Все материалы
Мир
Названа единственная уступка Байдену от нового президента Ирана
Статья Путина о начале Великой Отечественной войны выйдет в газете Zeit
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Великобритания и Канада ввели санкции против Белоруссии
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
Названо число забывших о пенсии россиян
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Россияне начали скупать электромобили
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Билайн» разработал мобильное приложение для заботы о близких
«Третья волна: регионам нужна поддержка».
О том, как население ощущает себя во время пандемии
С Северного Кавказа рекомендовали не взыскивать долги
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Поддельные сертификаты о вакцинации выставили на продажу в даркнете
Женщина оригинально отомстила школьнику-вору и стала героиней сети
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Малышева предупредила о риске рака из-за популярного способа маникюра
Регина Тодоренко рассказала о госпитализации в Турции
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина сбросил 90 килограммов и пожалел
Акула-людоед целиком проглотила буревестника и попала на видео
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Женщина выгнала зятя из дома за срыв помолвки ее дочери
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Лев устроил засаду на леопарда и попал на видео
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Все материалы
Прототип внедорожного Volkswagen на базе Beetle продают по цене двух айфонов
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
«Заряженную» Hyundai Elantra N раскрыли на официальных снимках
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
Представлен обновленный Dacia Duster
Все материалы
Дом
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы