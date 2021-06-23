Стало известно о прохождении убившими Хашкуджи саудовцами подготовки в США

Саудовцы, причастные к убийству журналиста Джемаля Хашкуджи, проходили боевую подготовку в США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники и документы.

По данным американского издания, охранная компания Tier 1 в Арканзасе в рамках контракта, одобренного Госдепом, обучала четырех граждан Саудовской Аравии стрельбе, противодействию атакам и обеспечению надежной охраны саудовских лидеров. Источник, знакомый с процессом обучения, также рассказал, что саудовцы изучали техники слежки и ближнего боя.

Отмечается, что Госдепартамент выдал Tier 1 лицензию на проведение обучения в 2014 году. Данный курс обучения длился как минимум в течение первого года президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что невеста убитого журналиста Дженгиз подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, и он уже получил извещение. Уточняется, что сам иск был подан на территории США в прошлом году, тогда как извещение юристы монаршей особы получили только сейчас. В иске Мухаммед бин Салман обвиняется в похищении и убийстве Хашкуджи.

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии в одобрении операции по похищению или убийству Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».

Хашкуджи бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.