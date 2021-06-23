Отец и сын поймали на удочки акулу-людоеда и отпустили ее

Отец и сын вблизи американского города Оушенсайд, штат Калифорния, поймали на удочки акулу. Об этом сообщает сайт телеканала KTLA 5.

Дон (Don) и Шон Бэйли (Sean Bailey) отправились ловить палтуса и встретили трехметровую большую белую акулу, также известную как акула-людоед.

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Отец и сын рассказали, что хищная рыба запуталась в рыболовных лесках и не могла нырнуть в воду. Рыбак решил помочь акуле освободиться. «Отец подтянул меня поближе к акуле. Я перегнулся через борт, сумел зацепить большую часть лески и обрезал ее», — рассказал Шон. После этого хищная рыба смогла уплыть.

Оба рыбака заявили, что не ощутили угрозы от акулы и восприняли произошедшее как напоминание о том, что нельзя засорять океан, чтобы избежать гибели рыб и морских животных.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что участники спортивной рыбалки в американском городе Сисайд-Хайтс, штат Нью-Джерси, поймали большую белую акулу. Они сделали несколько фотографий и видеозаписей, после чего обрезали леску.