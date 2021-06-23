Шэрон Стоун раскритиковали за нелестные слова об актерской игре Мэрил Стрип

Звезду «Основного инстинкта» Шэрон Стоун раскритиковали в сети за нелестные слова об актерской игре Мэрил Стрип. Пользователей Twitter возмутило интервью, которое артистка дала изданию Zoomer в мае.

В нем Стоун заявила, что ей куда лучше даются роли злодеек, чем ее коллеге. Она предположила, что та не смогла бы хорошо сыграть ни в «Основном инстинкте», ни в «Казино». «И я это знаю. И она это знает», — отметила знаменитость.

Стоун сказала, что Стрип действительно замечательная женщина и актриса, но в Голливуде есть не менее талантливые люди вроде Виолы Дэвис, Эммы Томпсон, Кейт Уинслет и Оливии Колман.

На интервью звезды обратила внимание пользовательница Twitter с ником streep_lover. Она написала, что Стоун похоронила свою карьеру. В комментариях под постом остальные юзеры обвинили артистку в зависти, а также указали, что ни одна роль Стоун не сравнится с тем, как играет Стрип.

Ранее Шэрон Стоун рассказала, что снялась обнаженной для журнала Playboy ради роли в «Основном инстинкте». Актриса была уверена, что Кэтрин Трамелл — подходящая для нее героиня.