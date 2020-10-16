Американская актриса Шэрон Стоун снялась обнаженной ради роли в «Основном инстинкте» Пола Верховена. Об этом она сообщила во время интервью Дрю Бэрримор, запись которого опубликована на сайте программы The Drew Barrymore Show.

Артистка рассказала, что очень хотела попасть в проект, поэтому решилась на фотосессию в эротическом журнале Playboy. «Тогда я и не представляла, что случится после выхода фильма. Я действительно думала, что это подходящая роль для меня, и знала, что мне нужно сделать, чтобы добиться ее», — отметила знаменитость.

62-летняя Стоун, которой роль Кэтрин Трамелл принесла статус одного из главных секс-символов Голливуда, также призналась, что с возрастом начала более серьезно относиться к своей внешности и здоровью. Она пояснила, что большие объемы и алкоголь не слишком хорошо влияют на ее организм, а также добавила, что красивее всего стареют танцовщицы.

В сентябре Стоун рассказала, что однажды режиссер попросил ее сесть к нему колени, если она хочет получить роль. «И когда я сказала, что не собираюсь этого делать, он отправил меня обратно в трейлер», — вспомнила актриса. Она не стала называть имя кинематографиста.