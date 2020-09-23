Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о лучшем партнере по поцелуям на съемках. Об этом сообщает газета Metro.

Знаменитость отметила, что больше всего ее впечатлили поцелуи с коллегой по фильму «Казино» Робертом Де Ниро. Она объяснила, что с большим уважением относилась к работе артиста.

«Это был актер, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры я думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и удержать себя в руках», — сказала Стоун. Она пошутила, что настолько была влюблена в своего коллегу, что даже если бы он ударил ее молотком по голове, она бы сказала, что это было потрясающе.

Ранее в сентябре Стоун рассказала, что однажды режиссер попросил ее сесть к нему на колени ради роли. «Он сказал мне, что я должна сесть к нему на колени, чтобы получить роль. И когда я сказала, что не собираюсь этого делать, он отправил меня обратно в трейлер», — вспомнила актриса. Она не стала раскрывать имя кинематографиста.