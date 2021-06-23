Россия попала в пятерку лидеров по торговле с Евросоюзом

Россия попала в пятерку главных торговых партнеров Евросоюза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Евростата и статистического комитета ООН.

В топ-5 стран-партнеров ЕС также вошли Китай, США, Великобритания и Швейцария. Отмечается, что экспорт из России в 27 стран Евросоюза за первые четыре месяца 2021 года составил 48,2 миллиардов евро, что на 9,6 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это произошло благодаря поставкам российской продукции в ряд стран, включая Австрию, Германию, Литву, Францию, Чехию и другие.

По словам главного экономиста Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгения Винокурова, более половины российского экспорта составили энергетические товары. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Рогинко пояснил, что в основе российского экспорта преобладают нефть, природный газ, металлы, а также удобрения и цемент. Помимо этого наблюдается рост группы пищевых товаров, добавил эксперт. В пресс-центре Министерстве экономического развития России не исключили дальнейший рост экспорта продукции агропромышленного комплекса, деревообработки, а также мебели, стекловолокна, кровельных и облицовочных материалов.

Ранее источники Bloomberg заявили, что Россия намерена предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти. Решение добиваться изменения статуса-кво объясняется тем, что страна видит дефицит поставок на рынке, который в среднесрочной перспективе должен сохраниться.