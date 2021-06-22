Новак поручил Минэнерго оценить уместность введения запрета на экспорт бензина

Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации оптовых цен на бензин и рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщается на сайте правительства России после совещания Новака с представителями нефтегазовых компаний.

Новак заявил, что сохранить динамику розничных цен на нефтепродукты в пределах инфляции — по-прежнему важнейшая задача, для исполнения которой в законодательство внесены поправки. Также, согласно предложению компаний, скорректирован демпфер на топливо. Пока конъюнктура мировых рынков и растущих нефтяных котировок оказывает влияние на российский топливный сектор: «Давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои обязательства. В то же время ситуация пока в полной мере не стабилизирована», — сказал он.

По итогам заседания вице-премьер поручил Минэнерго дополнительно выработать меры стабилизации цен на оптовом рынке и рассмотреть целесообразность временного запрета экспорта бензина в третьем квартале 2021 года. А также проанализировать соглашения с нефтяными компаниями по установлению максимально допустимых региональных оптовых цен и проработать их параметры.

Кроме того, министерству энергетики совместно с ФАС поручена проработка увеличения на один процент минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлив в третьем квартале 2021 года. А ФАС и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже нужно подготовить изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами, в частности увеличить интервал между размещением предложения о продаже и покупкой.

Ранее 22 июня источники Bloomberg заявили, что Россия намерена предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти. Решение добиваться изменения статус-кво объясняется тем, что страна видит дефицит поставок на рынке, который в среднесрочной перспективе должен сохраниться. Окончательная позиция Москвы, которую хотят представить на встрече группы на следующей неделе, пока формулируется,.