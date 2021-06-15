В «Газпром нефти» назвали возможную причину краха мировой экономики

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков считает, что мировую экономику ждет крах при резкой остановке инвестиций в добычу нефти. Такую возможную причину он назвал в ходе пресс-конференции, пишут «Ведомости».

Он отметил, что энергопереход состоится, но не в ближайшее время. «Достаточно продолжительное время мы будем жить в нескольких энергетических укладах. Нельзя нам резко прекратить инвестиции в добычу нефти», — уверен Дюков.

Председатель правления «Газпром нефти» считает, что рост потребления нефти будет продолжаться по крайней мере до 2030 года.

Россия оценивает текущий дефицит на рынке нефти в один миллион баррелей в сутки. Об этом в конце мая рассказал вице-премьер Александр Новак. Он также добавил, что рекомендации Международного энергетического агентства (МЭА) о прекращении инвестиций в нефть и газ не просчитаны и носят популистский характер.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска заявил о скором завершении эпохи нефти и газа. Отрасли предстоит заново изобрести себя, уверен он.