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Российские военные начали масштабные учения в Японском море

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах стартовали масштабные военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа, передает РИА Новости.

В маневрах задействованы соединения и воинские части армейского корпуса Восточного военного округа и силы Тихоокеанского флота. По легенде учений, на Дальнем Востоке началось «противоборство между двумя коалициями условных государств».

В ходе розыгрыша практических действий войск предусматривается высадка морских и тактических десантов. В учениях принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 30 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа в течение пяти суток.

10 июня Россия начала масштабные военные учения в центральной части Тихого океана. В учениях задействовано до двадцати надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. Среди них флагман флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».

8 июня на Северном флоте начались учения по защите арктических рубежей России в Баренцевом море. «На различных этапах учения однородные и разнородные тактические группы будут отрабатывать совместные действия, взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, противодействовать корабельным группировкам "противника"», — заявили тогда в пресс-службе флота. В учениях были задействованы береговые соединения, более 20 военных кораблей и подводных лодок. Также планируется использовать около десяти самолетов и вертолетов.

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