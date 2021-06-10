Россия начала масштабные учения в Тихом океане

Россия начала масштабные военные учения в центральной части Тихого океана. Об этом в четверг, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что тактические группы кораблей флота преодолели около 4 тысяч километров в районы несения дежурства и развернули группировки в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

В учениях задействовано до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. Среди них флагман флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Алдар Цыденжапов», а также корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Кроме того, в маневрах принимают участие около 20 летательных аппаратов, среди которых дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.