Раскрыто влияние открытия Турции на стоимость отдыха в Абхазии

Эксперты рассказали, что Абхазия переживает один из лучших сезонов за последние годы благодаря закрытию некоторых зарубежных направлений, поэтому возвращение на российский туристический рынок Турции практически не скажется на стоимости отдыха в Абхазии. Влияние возобновления авиасообщения с зарубежными странами на Абхазию раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, по словам туроператоров, спрос на туры курорта по сравнению с допандемийным 2019 годом вырос больше чем в два раза. Отмечается, что сейчас загрузка популярных абхазских отелей составляет 90-100 процентов в июле и августе.

Также уточняется, что сейчас в рейтинге продаж внутренних направлений Абхазия на четвертом месте. Она уступает по популярности только таким российским курортам как Кубань, Крым и Кавказские Минеральные Воды. При этом в топ-3 наиболее востребованных курортов в Абхазии входят Гагра, Пицунда и Сухум.

Ранее в июне россиянам назвали самые дешевые путевки на море в конце первого летнего месяца. Так, известно, что отправиться в Абхазию в конце июня по путевке «полный пансион» можно за 40,1 тысячи рублей.