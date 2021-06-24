Депутат Госдумы попросил зауральцев прожить 80 лет в обмен на «благие» законы

Депутат Государственной Думы России Александр Ильтяков подписал соглашение о долголетии с жителями Кетовского района Курганской области, о чем он сообщил в своей группе «ВКонтакте».

По соглашению обе стороны будут стремиться прожить не менее 80 лет за счет принятого обязательства не материться, не злоупотреблять алкоголем, не употреблять табак и наркотики, «а также все, что приравнено к данной категории отравы сути человеческой», сказано в публикации.

Депутат и жители также дали слово «вести активный образ жизни, беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра» и участвовать в общественной жизни своего района.

В сообщение отмечается, что от лица жителей Кетовского района выступили представители религиозных конфессий, культуры, образования, здравоохранения и другие.

Ильтяков в обмен на это пообещал «продолжить принимать законы, которые направлены исключительно на благо российского народа». «Уверен, заключая данное соглашение, я сподвигаю каждого гражданина Курганской области прожить не менее 80 лет», — добавил депутат. Он также сообщил, что соглашение о долголетии будет подписано в каждом районе Курганской области.

Ранее Александр Ильтяков разместил в TikTok видео, на котором читает Библию и критикует ЛГБТ-сообщество. Ролик позднее был удален.