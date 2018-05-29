На Урале открыли памятник Путину без Путина

В селе Частоозерье Курганской области открыли скульптурную композицию под названием «Служу Отечеству». Первоначально в ее центре должна была располагаться фигура российского президента Владимира Путина, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Памятник представляет собой карту страны, под которой стоит трибуна с текстом президентской присяги. Именно за ней должна была стоять фигура главы государства. Однако в последний момент от этой идеи решили отказаться. По словам местных жителей, монумент открыт уже неделю, а Путина оттуда убрали пару дней назад.

Инициатором установки памятника выступил почетный житель села, депутат Госдумы от Курганской области единоросс Александр Ильтяков. Статуя Путина ему не понравилась: политик уверен, что президент — скромный человек, а установка золотых истуканов может запустить моду на подобные памятники.

В России уже есть несколько памятников Путину. Один из них установили в Ленинградской области в хуторе под поселком Агалатово. Путин там изображен на манер римских императоров — в тоге и с гербом страны на медали.

Другой памятник поставили перед зданием Псковской детской областной больницы. Сразу после торжественного открытия бюста его установку назвали незаконной.

В образе крылатого медведя с осетром в лапах Путина увековечил астраханский скульптор-самоучка. Свое творение он намеревался отправить в Кремль в качестве подарка.

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