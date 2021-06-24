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Москвичам пообещали дожди и завершение жары

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В Москве прогнозируется завершение жары во вторник, 29 июня. Во всех столичных районах ожидаются дожди, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

«Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены», — пообещали в метеорологической службе.

Уточняется, что во вторник температура воздуха составит плюс 22-27 градусов.

Московский регион третий день подряд бьет температурные рекорды. Так, 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений.

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