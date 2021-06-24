Раскрыто влияние открытия Турции на отток туристов с курортов России

Специалисты раскрыли влияние открытия Турции на отток туристов с курортов России. Об изменении туристического потока на отечественных курортах стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».



Так, согласно предоставленным данным, сильного снижения турпотока из-за открытия авиасообщения с Турцией с 22 июня и недавних наводнений в Ялте и Керчи нет. Общее количество отмененных туров в июне составляет всего два процента, из них чуть меньше трети приходится на Ялту, Евпаторию, Сочи, Алушту и Анапу.

Кроме того, специалисты ожидают увеличение турпотока в июле по сравнению с июнем. По прогнозам, в Крым поедут на 40 процентов больше туристов, в Краснодарский край — на 50 процентов больше.

Также известно, что российские путешественники активно бронируют отдых на черноморских курортах страны до сентября. В десятку самых популярных среди отдыхающих городов Крыма и Краснодарского края вошли Сочи, Севастополь, Судак, Анапа, Геленджик и Алупка.

Ранее в июне глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отечественных курортов ради отдыха в Турции. Она заявила, что поездки по России сейчас гораздо безопаснее, чем путешествия за границу, и уточнила, что на сегодня общая доля отказов от отдыха в Крыму составляет около пяти процентов.