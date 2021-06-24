Бывший российский мэр показал средний палец после приговора сроком на 12 лет

Забайкальский краевой суд вынес приговор бывшему главе администрации Читы Олегу Кузнецову по делу о получении взяток на 10 миллионов рублей. Экс-мэр проведет 12 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

После оглашения приговора Кузнецов показал средний палец представителю СКР. Видео опубликовало издание «Чита.ру». На кадрах видно, как конвой выводит осужденного из зала суда и он делает неприличный жест.

Выступая перед судом с последним словом, Кузнецов отверг все обвинения и заплакал.

По данным прокуратуры, на посту первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Кузнецов получил от предпринимательницы взятку. Женщина за свой счет отремонтировала и благоустроила дом чиновника, обставила его мебелью. Общая сумма взяток составила более 10 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года предпринимательницу с супругом арестовали по подозрению в контрабанде 90 тысяч кубометров леса в Китай.

Кузнецов был задержан в середине февраля 2020 года.

В должность главы администрации Читы он вступил в мае 2016 года. Через три года Кузнецов покинул пост, перейдя на работу заместителя министра ЖКХ в правительстве края.

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