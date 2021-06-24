Российские лаборатории рекордно заработали на COVID-тестах

Российские медицинские лаборатории в середине июня рекордно заработали на проведении тестов на выявление COVID-19, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, на неделе с 14 по 20 июня количество заказов на ПЦР-тесты на коронавирус в лабораториях и на дому в некоторых компаниях выросло на 25-100 процентов. Также увеличилось число исследований на наличие антител. Рост заказов на них в некоторых лабораториях достиг 170 процентов.

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В условиях повышенного спроса многие лаборатории начали предупреждать клиентов о возможных задержках при предоставлении результатов тестирования. При этом в некоторых случаях сроки могут превышать установленное законом время действия тестов.

Конкретные размеры выручки компании не называют, ограничиваясь показателями роста количества заказов.

Участники рынка связывают ажиотаж с несколькими обстоятельствами. Среди них открытие новых направлений для международного туризма (согласно действующим правилам, россияне обязаны сдавать два ПЦР-теста при возвращении в страну), а также новые требования московских властей по посещению общественных заведений.