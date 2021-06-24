НАТО раскритиковали за желание быть «мировым полицейским»

Прошедший саммит Североатлантического альянса (НАТО) продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского. Об этом в четверг, 24 июня, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его цитирует РИА Новости.

«Россия хорошо знает, какие пагубные последствия для международной и региональной безопасности несет в себе блоковая политика. Прошедший недавно саммит НАТО продемонстрировал беспрецедентный антироссийский заряд и подтвердил претензии альянса на роль мирового полицейского», — сказал он в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Секретарь Совета безопасности страны также подчеркнул, что в связи с этим взятый Россией курс на наращивание своей обороноспособности является для страны сегодня безальтернативным.

По словам Патрушева, на Западе многие говорят об агрессивной и экспансионистской России, но факты указывают на обратное. «В странах НАТО продолжается рост ассигнований на военные нужды. Несмотря на падение совокупного ВВП более чем на 6 процентов в период пандемии в 2020 году, военные расходы альянса увеличились почти на 4 процента», — добавил он, отметив, что при этом в абсолютных значениях по данному показателю страны НАТО без учета США опережают Россию почти в пять раз, а с американским оборонным бюджетом — почти в 20.

14 июня сообщалось, что страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозу для России. Генсек организации заявил о готовности альянса провести диалог с Москвой, чтобы избежать непредсказуемой эскалации. Он также отметил, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России.