Фигура 56-летней Брук Шилдс в бикини восхитила поклонников

Американская модель и актриса Брук Шилдс привлекла внимание папарацци во время отдыха на пляже. Фотографии публикует издание The Sun.

56-летнюю манекенщицу засняли вместе с ее дочерьми, 18-летней Роуэн (Rowan) и 15-летней Гриер (Grier), в городе Хэмптон. На размещенных кадрах они позируют в океане в купальниках бренда Aerie с одинаковым принтом в клетку и оранжевых шляпах. Шилдс сфотографировали в бикини, который состоит из топа-бандо с закрытыми плечами и плавок с завышенной линией талии.

Согласно материалу, стоимость купального костюма модели на официальном сайте марки составляет 55 долларов (3993 рублей).

Поклонники восхитились фигурой знаменитости в комментариях в Instagram. «Красивые девочки», «Какая шикарная фигура», «Красотки», «Самые красивые девушки!», «Замечательные кадры», — высказывались поклонники.

В октябре 2020 года Брук Шилдс объяснила фото в бикини верой в свою красоту. По словам знаменитости, носить бикини и делать откровенные фото в 55-летнем возрасте ее побудили дочери. Она заявила, что благодаря поддержке своих детей и личного тренера звезда научилась любить свою фигуру и демонстрировать ее с гордостью.