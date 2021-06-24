Фото Брук Шилдс в бикини увеличило цену акций бренда на сотни миллионов долларов

Американская модель и актриса Брук Шилдс привлекла внимание к магазину откровенной фотографией и увеличила его рыночную стоимость в сотни раз. Соответствующая информация появилась на Daily Mail.

56-летняя манекенщица разместила снимки, на которых попозировала вместе с дочерьми в бикини бренда Aerie. Шилдс засняли в купальнике, состоящем из топа-бандо с закрытыми плечами и плавок с завышенной линией талии. Отмечается, что упомянутый предмет гардероба представлен в ассортименте ретейлера American Eagle Outfitters.

Как сообщает издание, в течение суток с момента публикации описанных кадров цена акций компании увеличилась более чем на шесть процентов. Согласно подсчетам экспертов, таким образом общая стоимость акций American Eagle Outfitters выросла на 485 миллионов долларов (35 миллиардов рублей).

Представители ретейлера не давали комментариев по поводу сложившейся ситуации. При этом неизвестно, спонсировала ли компания публикацию Шилдс в Instagram.

В апреле 2020 года стало известно, что популярный в 90-х лондонский бренд Ghost вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон. Отмечается, что герцогиня Кембриджская Кэтрин начала появляться на публике в платьях марки, что привело к увеличению продаж компании. Кроме жены принца Уильяма в вещах Ghost также замечали невесту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс и ведущую Холли Уиллоби.