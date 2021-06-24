Россия
 
Последние новости
Названы сроки выхода Windows 11
Десятки человек оказались под завалами после крушения жилого дома в США
Бар пообещал привитым москвичам бесплатный алкоголь 
Находившегося в розыске вора в законе Степу Мурманского задержали в Португалии
Мужчины сходили на работу в одежде отцов 50-летней давности и поделились опытом
Депутаты попросят проверить цены на тесты на COVID-19
Желание россиян улететь на Марс объяснили с помощью рассказа о сексе 
Медики пришили пациенту откушенную аллигатором руку
Европа обрушилась с критикой на «Газпром»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач назвал способы нормально высыпаться в жару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Чтобы нормально выспаться в жару, необходимо бороться с такими факторами, как повышение температуры и обезвоживание. Советы о том, как избежать бессонницы, дал российский врач-сомнолог Александр Калинкин, передает Life.

Он отметил важность кондиционирования воздуха перед сном. Если у человека нет кондиционера, но есть возможность переехать на дачу, то стоит ею воспользоваться. Температура воздуха должна быть на уровне 18-21 градуса.

Также проблемы со сном поможет побороть поддержание влажности в комнате. Если окна выходят на юг, Калинкин рекомендует зашторивать их в течение дня белой тканью, регулярно увлажняя материал. Также врач посоветовал пить достаточно воды.

Однако, по утверждению сомнолога, если проблемы со сном наблюдались и до наступления жары, то при высоких температурах бессонница будет протекать в более тяжелой форме.

Ранее синоптик Александр Ганьшин рассказал, что к июлю температура воздуха в Москве станет комфортной. По его словам, жара вызвана блокирующим антициклоном, не пропускающим другие воздушные массы. Специалист выразил надежду, что он не продержится долго, как это было в 2010 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сомнолог назвал два способа избежать бессонницы в жару
Раскрыта причина аномальной жары в России
Жара в Москве побила рекорд за всю историю наблюдений