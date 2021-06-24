Российский врач назвал способы нормально высыпаться в жару

Чтобы нормально выспаться в жару, необходимо бороться с такими факторами, как повышение температуры и обезвоживание. Советы о том, как избежать бессонницы, дал российский врач-сомнолог Александр Калинкин, передает Life.

Он отметил важность кондиционирования воздуха перед сном. Если у человека нет кондиционера, но есть возможность переехать на дачу, то стоит ею воспользоваться. Температура воздуха должна быть на уровне 18-21 градуса.

Также проблемы со сном поможет побороть поддержание влажности в комнате. Если окна выходят на юг, Калинкин рекомендует зашторивать их в течение дня белой тканью, регулярно увлажняя материал. Также врач посоветовал пить достаточно воды.

Однако, по утверждению сомнолога, если проблемы со сном наблюдались и до наступления жары, то при высоких температурах бессонница будет протекать в более тяжелой форме.

Ранее синоптик Александр Ганьшин рассказал, что к июлю температура воздуха в Москве станет комфортной. По его словам, жара вызвана блокирующим антициклоном, не пропускающим другие воздушные массы. Специалист выразил надежду, что он не продержится долго, как это было в 2010 году.