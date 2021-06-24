Телеведущий прошелся по улицам в женской одежде и привлек внимание папарацци

Американский телеведущий Ирвин Джонсон III вышел в свет в женской одежде и привлек внимание папарацци. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

29-летняя знаменитость прошелся по улицам Лос-Анджелеса в прозрачной черной футболке с бисером, надетой поверх бельевого топа Calvin Klein белого цвета, а также облегающих велосипедках. Его образ дополнили солнцезащитные очки и черные массивные кроссовки. В руках Джонсон держал сумку-седло модного дома Dior.

Читатели издания удивились внешнему виду телеведущего и принялись критиковать его в комментариях под опубликованными в материале снимками. «Какой кошмар! Никакого вкуса», «Он похож на одну из сестер Кардашьян», «Почему мужчина носит женские вещи?», «Что за идиотизм», «Выглядит отвратительно», — высказались пользователи сети.

В феврале голливудский актер Билли Портер объяснил россиянам свою любовь к женским нарядам. По словам знаменитости, он долгое время «пытался следовать правилам мужественности», однако в конечном итоге решил быть самим собой. Актер рассказал, что решил бросить вызов гендерным нормам, поэтому начал носить женскую одежду на различные мероприятия.