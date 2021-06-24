Трамвай с мертвым мужчиной ездил по городу шесть часов

Трамвай с мертвым мужчиной ездил по Цюриху шесть часов. 64-летний пассажир почувствовал недомогание в общественном транспорте и скончался от остановки сердца по пути на работу, пишет портал 20 Minuten.

Сын умершего рассказал, что только спустя шесть часов езды трамвая по городу кто-то из пассажиров обратил внимание, что один из попутчиков выглядит подозрительно. Затем водитель трамвая вызвал экстренные службы. В управлении общественного транспорта Цюриха и городской полиции сообщили, что осведомлены об инциденте.

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Дети скончавшегося, сын и дочь, не понимают, почему пассажиры так долго не замечали состояние их отца и не пытались ему помочь. Они хотели бы привлечь внимание к проблеме равнодушия и одиночества.

«К сожалению, моральное мужество больше не является обычным явлением. В наши дни люди слишком сосредоточены на себе и больше не замечают ничего вокруг», — подчеркнул 40-летний сын мужчины.

Мелани Вегель, преподаватель Института правонарушений и предупреждения преступности при Цюрихском университете прикладных наук, автор курсов о гражданском мужестве, заявила, что произошедшее является «единичным трагическим инцидентом». Вегель также отметила, что современному обществу не хватает эмпатии. «Люди думают, что лично они не должны помогать, и что об этом позаботится кто-то другой», — заключила она.

Ранее сообщалось, что житель Австралии 15 лет жил с телом грабителя в доме. Следствие установило, что Брюс Робертс застрелил грабителя Шейна Снеллмена в 2002 году, когда тот проник в его дом, после чего спрятал тело в своей спальне.