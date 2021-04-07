Политик лег в гроб во время встречи с избирателями

Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга залез в гроб во время встречи с избирателями. Об этом сообщает местное издание El Universal, видео инцидента опубликовал журналист Сальвадор Гарсия Сото в своем Twitter.

Во время предвыборной кампании политик устроил похороны города Хуарес, где лично исполнил роль «мертвого города» и лег в гроб. По ходу постановочной панихиды команда Майорги рассказывала обо всех тяготах, пережитых расположенным на границе с США городом. Специальные плакальщики старались передать атмосферу печали и скорби в приграничном регионе.

В конце мероприятия Майорга вылез из гроба и пообещал избирателям воскресить Хуарес. Политик велел похоронить себя заживо, если не выполнит предвыборные обещания.

Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Проболинго местные власти и волонтеры заставили нарушителей масочного режима лечь в катафалки и гробы. Пока нарушители находились в катафалках или гробах, активисты напоминали им о тех, кто уже умер от коронавируса. Зрители могли фотографировать лежащих в гробах на смартфоны. Вскоре местный губернатор приказал прекратить незаконную «тренировку».