Козленок с мордой обезьяны напугал деревенских жителей

Козленок с мордой обезьяны родился в деревне Аль-Хедая в мухафазе Асьют в Египте и напугал местных жителей. Об этом сообщает издание Gulf News.

Владелец животного признался, что был удивлен, когда его коза родила столь странное создание. Мутант умер через два дня после появления на свет.

Фотографии с необычным козленком широко разошлись в соцсетях. Некоторые пользователи заявляли, что аномальный внешний вид животного — результат скрещивания двух видов.

Декан Факультета ветеринарной медицины Каирского университета Иман Бакр (Iman Bakr) заявила, что врожденный дефект может быть вызван проблемой с родительскими генами или воздействием токсинов во время беременности козы.

Ранее сообщалось, что в бразильском штате Санта-Катарина появился на свет поросенок-циклоп с хоботом вместо пятачка. Вскоре после рождения мутант скончался от проблем с дыханием.