Заброшенный особняк в США приняли за дом из культового фильма

Особняк с двухвековой историей в американском городе Юнион-Спрингс штата Алабама пользователи TikTok приняли за дом из популярного фильма «Дневник памяти», снятого по одноименному культовому роману Николаса Спаркса. Здание привело людей в замешательство своим запущенным видом со следами былой роскоши, пишет The New York Post.

Историческая недвижимость взбудоражила людей после того, как ее снимки и видео, сделанные американским фотографом Джереми Эботтом, оказались в соцсети. Ролик с экскурсией по комнатам дома с огромными колоннами, построенного в 1800 году, набрал несколько сотен тысяч просмотров. Все сравнивают особняк с домом персонажа Ноя, которого исполнил Райан Гослинг в мелодраме «Дневник памяти».

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей Может себе позволить Пентхаусы, лагуны и дворцы: где и как живет богатейший человек планеты

Как удалось выяснить фотографу у человека, живущего по соседству с особняком, дом принадлежит женщине с плохим здоровьем. В 2011 году недвижимость выставили на продажу за 175 тысяч долларов. В 2012 году стоимость упала вдвое, но не нашлось никого, кто пожелал бы стать новым собственником. С тех пор историческое здание стоит в запустении, в помещения можно легко проникнуть.

«Причина, по которой дом не продан, кроется в требованиях к обращению с историческими зданиями. Новый собственник должен будет восстановить его в точности до первоначального состояния. В конечном итоге на ремонт уйдет больше денег, чем на сам особняк», — высказался фотограф.

Площадь дома составляет 500 квадратных метров. Судя по фото, ранее хозяева жили в достатке. Эботт заснял облик гостиной со старинной мебелью, парадной лестницей, покрытой красными коврами, столовой с камином. В особняке есть много необычных деталей, витражи, кладовая для дворецкого.

«Дом моей мечты просто гниет», — комментируют пост Эббота интернет-пользователи.

В середине июня в Лондоне выставили на продажу особняк, в котором были сняты фильмы о британском спецагенте Джеймсе Бонде. Здание, которое построили в 1906 году и в XX веке было военным офисом Уинстона Черчилля, переделали в отель, где можно приобрести себе небольшие апартаменты, дуплекс или пентхаус.