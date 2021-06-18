В США предложили пожить в особняке саудовского принца

В американском городе Хьюстон штата Техас выставили на продажу особняк, который в 1980-х годах построили для принца Саудовской Аравии Абдулы Фейсала (Abdul Faisal). Владельцы фактически предложили пожить в доме за 19 миллионов долларов (более 1,3 миллиарда рублей), сообщает New York Post.

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Дом находится во владении сына бывшего заместителя премьер-министра Ливана Иссама Фареса. Его построили в США для принца в 1986 году. По данным The Wall Street Journal, объект пытались продать в 2017 году за 20 миллионов долларов. Однако теперь Фарес решил сделать скидку. В случае успешной продажи сделка станет самой крупной на рынке недвижимости города за последние пять лет.

В особняке площадью 23,8 тысячи квадратных футов (2,2 тысячи квадратных метров) находятся 10 спален и 11 ванных комнат. Там также есть гостиная, столовая на 40 мест, кухня, винный погреб, в котором помещаются две тысячи бутылок, библиотека и другие помещения. Большинство поверхностей в комнатах покрыты мрамором, а потолки украшены лепниной. Особенности убранства — мебель в стиле XVIII века и многоярусная хрустальная люстра, которую владельцы привезли из антикварного магазина в Лондоне.

В марте 2020 года на Багамских островах выставили на продажу особняк скандального британского короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола, чтобы вступить в брак с любимой женщиной. За недвижимость с четырьмя спальнями попросили 8,5 миллиона долларов (на тот момент 626,9 миллиона рублей).