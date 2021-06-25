Тренер разоблачила способы блогеров казаться стройными на фото в соцсетях

Американская блогерша разоблачила выгодные для фигуры позы инфлюэнсеров, которые они принимают на фотографиях в социальных сетях. Об этом сообщает Mirror.

Фитнес-тренер Хейли Мэдиган (Hayley Madigan) регулярно публикует коллажи, на которых показывает, как ее тело меняется в зависимости от разных ракурсов съемки. По ее словам, звезды подбирают правильные позы и освещение, чтобы казаться стройными на снимках.

Так, на одном из последних фото блогерша попозировала в купальнике с анималистичным принтом с ровной осанкой и втянутым животом, повернувшись боком к камере. Такая поза позволила ей выглядеть стройнее и скрыть недостатки тела.

На соседнем кадре американка запечатлена в расслабленной позе, из-за чего на ее ягодицах и бедрах виден целлюлит. Аналогичным образом Мэдиган демонстрирует поклонникам, что, прогнувшись в спине, можно сделать живот более плоским.

В описании к публикациям тренер объясняет, что она делится фотографиями своего реального тела, чтобы раскрыть поклонникам правду об обманчивых снимках, которые инфлюэнсеры размещают в своих аккаунтах. «Молодые люди заслуживают знать правду о том, что стоит за идеальными снимками знаменитостей», — заключила Мэдиган.

В июле 2020 года россиянка продемонстрировала разницу между реальной внешностью знаменитостей и их селфи в соцсетях. Администратор паблика Beauty False разоблачает звезд с помощью коллажей, на которых показывает их снимки с ретушью и без нее. Так, например, она опубликовала кадры супермоделей Беллы Хадид, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.