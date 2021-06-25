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Великобритания запустит гигантский завод по борьбе с потеплением

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Фото: Carbon Engineering

На северо-востоке Шотландии в Великобритании запустят гигантскую установку, которая начнет очищать воздух от углекислого газа, хороня его глубоко под морским дном. Завод рассматривают в качестве механизма по борьбе с глобальным потеплением, пишет «Би-би-си».

Сооружение по очистке воздуха под названием Direct Air Capture (DAC) построят британская фирма Storegga совместно с канадской компанией Carbon Engineering. Крупномасштабный проект позволит улавливать до одного миллиона тонн CO2 ежегодно, что соизмеримо с эффектом от 40 миллионов деревьев. Углекислый газ с завода будут закапывать глубоко на дне моря у шотландского побережья.

Завод по очистке воздуха в Шотландии обещает стать самым большим в Европе. Пилотный проект Carbon Engineering был запущен компанией на юго-западе Британской Колумбии в Канаде в 2015 году. Система включает вентилятор для всасывания воздуха, который затем подвергается воздействию жидкой смеси, связывающей углекислый газ. При дальнейшей очистке жидкость превращается в гранулы карбоната кальция. Когда гранулы обрабатывают при температуре около 900 градусов по Цельсию, они разлагаются на диоксид углерода и оксид кальция. Полученные вещества очищают от воды, чтобы навсегда закопать или превратить в жидкое топливо.

Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2026 год, готово технико-экономическое обоснование проекта. При этом компании до сих пор не определились с точным местом размещения установки и источниками финансирования.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), подобная установка поможет внести существенный вклад в борьбе с изменением климата и повышением глобальной температуры более, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Критики инициативы отмечают, что деятельность завода способна спровоцировать рост цен на некоторые товары из-за больших энергозатрат.

Борьба с парниковыми газами является основой стратегии Парижского соглашения, которое В 2015 году подписали 186 стран мира. До 2050 года государствам требуется прийти к нулевым показателям углеродного следа. В первую очередь это касается реформ в самых загрязняющих отраслях экономики: энергетике, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и строительстве.

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