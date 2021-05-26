«Большая двадцатка» оказалась под угрозой из-за борьбы с глобальным потеплением

Ведущие страны мира из «Большой двадцатки» (G20) оказались не в состоянии полностью реализовать экологические программы и противостоять угрозам глобального потепления. К такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании Verisk Maplecroft, которая оценила риски от изменения климата для стран с сильнейшей экономикой, пишет The Guardian.

По словам экспертов, страны G20 далеки от цели нулевых углеродных выбросов, а стремительное изменение климата бросает вызов всем отраслям бизнеса. Исследователи подчеркивают, что упорядоченный переход к «чистым» технологиям и промышленности уже невозможен. Все обусловлено прогнозом на глобальный климатический кризис в ближайшие годы и разрывом между текущими объемами образования парниковых газов в странах «Большой двадцатки» и их целями снижения выбросов к 2030 году.

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Наибольший вклад в достижение глобальных климатических целей, по оценке Maplecroft, могут внести США и Китай. Среди стран ЕС лидерами в исполнении Парижского соглашения остаются Великобритания, Франция и Германия.

«Страны с сильнейшей экономикой, такие как США, Китай, Великобритания, Германия и Япония, должны взять ситуацию с выбросами в свои руки, чтобы достичь общих климатических целей. При этом экстремальные погодные явления все разрушительнее влияют на мировой бизнес», — пояснил глава отдела окружающей среды и изменения климата в Verisk Maplecroft Уилл Николс.

Больше всего от предстоящей встряски в экономике из-за ограничений выбросов пострадают производители ископаемого топлива и горнодобывающая промышленность, а также транспортная отрасль и сельское хозяйство, отмечают в консалтинговой компании.

Борьба с климатическими изменениями уже давно стала отдельным направлением (https://lenta.ru/news/2021/05/17/climate/) в мировой экономике. Большая часть усилий брошена на внедрение источников возобновляемой энергии и отказ от традиционных станций с большим количеством выбросов. В 2015 году 186 стран мира подписали Парижское соглашение, по которому до 2050 года им необходимо прийти к нулевым показателям углеродного следа, в том числе посредством солнечных батарей, ветряных установок для выработки электричества, развития электротранспорта. В мае 2021 года специалисты Потсдамского института изменения климата выяснили, что соблюдение условий соглашения практически неосуществимо.