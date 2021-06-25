Мир
 
Последние новости
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России
Бортпроводники заперли мужчину в туалете самолета после драки со стюардессами
Упавшая со стены в частном доме картина оказалась утерянным полотном Рембрандта
Глава МВД России рассказал о спецоперации против ОПГ и изъятии тонны наркотиков
Актриса Ольга Будина поддержала выступившего против вакцинации Егора Бероева
Российский врач развеяла популярные мифы о загаре
Гарик Харламов призвал закрыть российский футбол
Минск отреагировал на поддержку Сербией запрета на полеты
Тренер Нурмагомедова заявил о тоске россиянина по боям
Xiaomi привезла в Россию свой самый дорогой телевизор
Новости партнеров
Прослушать новость

Борис Джонсон настаивал на личной встрече с королевой в начале пандемии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале первой волны пандемии настаивал на личной встрече с королевой Великобритании Елизаветой II, передает со ссылкой на источники британский таблоид Mirror.

Джонсон, вопреки уговорам помощников, собирался нанести еженедельный визит 93-летней королеве. 18 марта прошлого года, в день, на который была запланирована встреча, уже было известно об опасности заболевания: в стране тогда было зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев COVID-19.

Премьера смогли уговорить только с помощью слов о том, что встреча угрожает королевской особе смертью. Спустя неделю после того, как аудиенция не состоялась, Джонсон сам подхватил коронавирус и оказался госпитализирован, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в июне сообщалось, что Елизавета II пожаловала рыцарские титулы создателям вакцины от COVID-19. Так, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая процессом создания британского препарата от коронавируса, стала дамой-командором ордена Британской империи.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Boris Johnson 'tried to meet the Queen in person' at start of Covid first wave
Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19
Джо Байден встретился с Елизаветой II и сравнил ее со своей матерью