Борис Джонсон настаивал на личной встрече с королевой в начале пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале первой волны пандемии настаивал на личной встрече с королевой Великобритании Елизаветой II, передает со ссылкой на источники британский таблоид Mirror.

Джонсон, вопреки уговорам помощников, собирался нанести еженедельный визит 93-летней королеве. 18 марта прошлого года, в день, на который была запланирована встреча, уже было известно об опасности заболевания: в стране тогда было зарегистрировано более 2,6 тысячи случаев COVID-19.

Премьера смогли уговорить только с помощью слов о том, что встреча угрожает королевской особе смертью. Спустя неделю после того, как аудиенция не состоялась, Джонсон сам подхватил коронавирус и оказался госпитализирован, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в июне сообщалось, что Елизавета II пожаловала рыцарские титулы создателям вакцины от COVID-19. Так, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая процессом создания британского препарата от коронавируса, стала дамой-командором ордена Британской империи.