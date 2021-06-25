Оператор одного из московских аэропортов оказался на грани банкротства

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск для признания банкротом компании «Рампорт аэро» — оператора аэропорта Жуковский, одного из четырех аэропортов Московского авиаузла, сообщает РБК.
Поводом для такого действия стала просрочка по уплате налогов. Еще в ноябре прошлого года компания не смогла вовремя расплатиться, общая сумма задолженности на тот момент оценивалась в 11,96 миллиона рублей.
В «Рампорт аэро» называют иск техническим и утверждают, что банкротство аэропорту не грозит. Компания обещает погасить долг в течение двух недель, отмечая, что он стал следствием чрезвычайно тяжелого для всей авиаотрасли 2020 года.
Оператор Жуковского несет убытки с 2016 года, но в прошлом году они достигли рекордных 763,4 миллиона рублей. По данным системы «СПАРК», счета компании остаются заблокированными, представитель «Рампорт аэро» подчеркнул, что операционные показатели восстанавливаются, а выплаты по текущим обязательствам ведутся без задержек.
В картотеке Арбитражного суда Московской области в последние месяцы появилось сразу несколько исков к «Рампорт аэро». В июне за взысканием долгов обратилась компания «Спецмаш-СНГ», в апреле — Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, на базе испытательного аэродрома которого и построили «Жуковский».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления заявил, что сбор налогов является творческой работой, которая не терпит формального подхода.