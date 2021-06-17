Путин назвал сбор налогов творчеством

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления описал сбор налогов как творческую работу, к которой не следует подходить слишком формально, сообщает ТАСС.

В ходе общения с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым президент назвал ведомство одним из ключевых в правительстве наряду с Министерством финансов.

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Путин напомнил, что ФНС является «основным наполнителем бюджета, но помимо задачи «собрать, положить в государственный кошелек», служба пытается сделать налоговую систему экономически обоснованной и справедливой с социальной точки зрения.

По мнению главы государства, нынешний состав ФНС наполнен профессионалами своего дела. Путин выразил надежду, что работа в ведомстве будет выстраиваться настолько же хорошо, насколько ее выстроил действующий премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе той же встречи Путин пообещал, что поручит Мишустину изучить возможности для увеличения налогов на международные корпорации. На эту идею его натолкнул пример США, где обсуждают введение минимального корпоративного налога в 15 процентов.

Ранее источники в Минцифры сообщили, что власти хотят обязать зарубежные IT-компании отдавать по три процента с дохода, полученного от пользователей в России.