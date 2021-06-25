Звезда реалити-шоу решилась на операцию из-за многолетних болей

Блогерша и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Молли-Мэй Хог (Molly-Mae Hague) рассказала, что собирается сделать операцию. Как сообщает Daily Mirror, она решила обратиться за помощью к врачам, так как несколько лет страдала от болезненных менструаций.

22-летняя девушка отметила, что неоднократно жаловалась на эту проблему, общаясь с подписчиками. Многие рекомендовали ей проверить, не является ли причиной болей эндометриоз — гинекологическое заболевание, при котором ткани внутренней слизистой оболочки тела матки разрастаются за ее пределами.

Участница телепроекта подчеркнула, что обращалась ко многим специалистам, однако несколько докторов не восприняли ее жалобы всерьез. После этого она проконсультировалась с другим врачом. Девушка прошла дополнительные обследования, которые помогли подтвердить диагноз «эндометриоз».

Звезда телешоу добавила, что после этого решилась на операцию. Врачи пообещали, что она поможет избавиться от болей внизу живота и спины, а также от болей во время менструации.

Хог призналась, что рада тому, что ей наконец поставили диагноз. В то же время она выразила опасения из-за последствий, к которым может привести заболевание. «Это нехорошо, что у меня эндометриоз, потому что он, очевидно, может повлиять на фертильность и множество других вещей, и на самом деле вылечиться от него до конца не получится», — пояснила звезда реалити. Участница реалити-шоу пояснила, вероятность того, что проблема вернется после операции, составляет 40 процентов.

Уроженка Манчестера, 22-летняя Молли-Мэй Хог получила известность в Великобритании после участия в шоу «Остров любви». К финалу она стала встречаться с другим конкурсантом, Томми Фьюри (Tommy Fury). Они были фаворитами на победу в передаче, однако уступили другой паре.