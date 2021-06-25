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Крошечная птица оказалась ближайшей родственницей тираннозавра рекса

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Фото: Wang Min

Исследователи из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук обнаружили частичный ископаемый скелет крошечной вымершей птицы возрастом 120 миллионов лет. Интересной особенностью находки является то, что череп животного имеет схожие черты с черепом тираннозавра рекса — одного из крупнейших хищников семейства тираннозаврид. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Труп птицы попал в мелкое озеро на территории современной провинции Ляонин на северо-востоке Китая, где и превратился в окаменелые останки. Череп длиной два сантиметра напоминает меньшую версию черепа тираннозавра по структурным и функциональным особенностям. Это является дополнительным доказательством того, что самые ранние птицы на Земле сохранили многие черты своих непосредственных предков — динозавров. В целом, черепа птиц мезозойской эры функционировали больше как у динозавров, чем у живых птиц.

Детальная реконструкция генеалогического древа птиц показала, что новый ископаемый вид принадлежит к вымершей группе птиц, называемой энантиорнитинами (enantiornithins) и являющейся самой широко распространенной группой древних птиц в меловом периоде. Для современных птиц характерен так называемый кинетический череп, когда верхняя челюсть способна перемещаться вертикально относительно черепной коробки. Такая подвижность достигается за счет особого строения квадратной кости, формирующей челюстной сустав. Однако у энантиорнитов, а также тираннозавров и орнитозавров (троодонтид и дромеозавров) кинетичность у черепа отсутствует.

Височные области черепа нового вида также сильно отличаются от современных птиц. У него имеются две костные дуги для прикрепления мышц челюсти, как у рептилий, что делает заднюю часть черепа жесткой и устойчивой к смещению костей. В целом, находка подтверждает хорошо обоснованное утверждение, что первые птицы были ближайшими родственниками хищных динозавров.

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