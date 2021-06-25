В России назвали главную уязвимость подлодок

В настоящее время весь мир серьезно занят технологией подводной войны, в частности, вопросами обнаружения субмарин. Главную уязвимость российских и зарубежных подлодок ТАСС назвал научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин.

По его словам, среди примерно 42-х проявлений физических свойств корабля на одном из первых мест в исследованиях и во внедрении выступают поля следности.

«По причине того, что они в отличие от других, гидродинамических, электромагнитных и так далее, имеют большой срок жизни. То есть, речь идет о том, что след остается наблюдаемым до 20 часов», — сказал специалист.

Научный руководитель КГНЦ добавил, что в настоящее время обнаружение подлодок по полям следности опережает их защиту.

По мнению Половинкина, подлодка будущего будет выступать в качестве носителя стартовых позиций. «Лодка вышла, расставила стартовую позицию своего оружия, и ушла. А позициями дистанционно управляют, и по мере необходимости сигнал, любой — звукоподводной связи, радиосвязи — это неважно, дает сигнал старта оружия с этих разнесенных стартовых позиций», — заметил специалист.

По его словам, современная форма подлодок не является оптимальной с точки зрения классический науки, а обусловлена имеющимися технологическими возможностями. «Сегодня у нас есть предложения изменения формы подводных лодок. Ближе это к плоскому сечению, но не в форме цилиндра, которые у нас есть», — заявил Половинкин.

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В июле 2019 года научный руководитель КГНЦ говорил, что В России начали разработку и внедрение способа обнаружения субмарины по оставляемому ею при перемещении в воде следу от работы винтов.

В июне того же года Половинкин заявлял, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям превосходит действующий корабль Королевского военно-морского флота Великобритании Queen Elizabeth.

В марте 2019 года научный руководитель КГНЦ признал, что внедрение перспективных решений при создании современных кораблей зачастую наталкивается на технологические ограничения судостроительных заводов.