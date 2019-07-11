Россия «отследит» скрытые субмарины США

В России начали разработку и внедрение способа обнаружения субмарины по оставляемому ею при перемещении в воде следу от работы винтов, сообщил ТАСС научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин.

По его словам, «акустика и электромагнитные поля с уходом объекта исчезают». «Сейчас мы обращаем внимание на поля следности. Последние, с моей точки зрения, наиболее перспективны, особенно для обнаружения подводных лодок. Почему? Поля следности имеют дольше продолжительность жизни», — сказал эксперт.

Научный руководитель заявил, что «проблема малозаметности — это проблема проблем», а в настоящее время КГНЦ занимается исследованиями, позволяющими повысить малозаметность субмарин, в частности, вопросами акустики и конструкционных материалов.

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В июле доктор технических наук глава КГНЦ Павел Филиппов рассказал о концепции малого неатомного авианосца водоизмещением порядка 40 тысяч тонн, создание которого потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей.

В марте Пловинкин сообщил, что внедрение перспективных решений при создании современных кораблей зачастую наталкивается на технологические ограничения судостроительных заводов.

В феврале научный руководитель КГНЦ отметил, что волнение на море затрудняет применение высокоточного оружия на малых кораблях.

В октябре 2018 года стало известно, что американские военные самолеты научились легко обнаруживать российские атомные подлодки.

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