В Волгограде побит полувековой температурный рекорд

В Волгограде и Волжском установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха обновила полувековой рекорд и поднялась до 36,7 градусов, сообщает RuNews24.

Аналогичная температура была зафиксирована лишь в 1972 году — тогда столбики термометра поднялись до 36,3 градуса тепла.

МЧС предупреждало волгоградцев о возможном повышении температуры до плюс 41 градуса, однако подобные прогнозы пока не сбылись.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что нынешняя жара сформировалась под влиянием антициклона над Верхне-Русской равниной. По предварительным расчетам, в четверг-пятницу произошло перемещение антициклона, однако жара все равно сохранится, ожидается от 29 до 34 градусов.