Россиянам назвали сроки сохранения аномальной жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал россиянам сроки сохранения аномальной жары. По его словам, к середине недели воздух в центре Европейской части страны прогреется до 36 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил синоптик, нынешняя жара сформировалась под влиянием антициклона над Верхне-Русской равниной. Температура воздуха продолжит подниматься до четверга, 24 июня, включительно. Так, в понедельник, 21 июня, ожидается 31-33 градуса тепла, во вторник, 22 июня, — 31-35 градусов, в среду, 23 июня, — 34-36 градусов.

По предварительным расчетам, в четверг-пятницу произойдет перемещение антициклона, появятся облака, однако жара все равно сохранится, ожидается от 29 до 34 градусов. Такая погода в центре Европейской части России сохранится вплоть до субботы.

Вильфанд добавил, что сильная жара до 35-37 градусов будет продолжаться и на северо-западе Европейской части страны: в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях. Она сохранится вплоть до среды включительно.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что полоса температурных рекордов в ближайшие дни захватит среднюю полосу России. Комментируя озвученный прогноз, он отметил, что волны тепла будут держаться на европейской территории страны довольно долго, и новые аномальные погодные показатели не заставят себя ждать.