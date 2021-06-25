Главу стройфирмы арестовали за махинации на космодроме Восточный

В Благовещенске был арестован гендиректор московской компании «Респект-СМ» Алик Алексанян за махинации на космодроме Восточный. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Отмечается, что фирма заключила контракты с АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) на достройку объектов космодрома на сумму 700 миллионов рублей, однако выполнила работы только на 100 миллионов, еще 60 миллионов были похищены.

Алексанян был задержан сотрудниками Следственного комитета и ФСБ 22 июня, в 24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, поскольку глава стройфирмы обладает достаточными связями в правоохранительных органах и кругах власти и может помешать расследованию.

В отношении гендиректора «Респект-СМ» было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Кроме того, дела были возбуждены в отношении руководителей ЦЭНКИ, им вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Отмечается, что фигурантом этого дела также может стать бывший главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, он уже находится под следствием, но по другому делу.

Ранее в «Роскосмосе» похитили более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Факт злоупотребления выявило антикоррупционное расследование Следственного комитета. По версии следствия, руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) и ракетно-космической корпорации «Энергия» через субподрядчиков вывели средства госконтракта.