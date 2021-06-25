Канье Уэст увидел в дешевой обуви из супермаркета угрозу «многомиллионных убытков»

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст подал в суд на популярный бренд Walmart за продажу поддельных кроссовок Yeezy. Об этом сообщает New York Post.

Артист подал иск в суд Калифорнии в Лос-Анджелесе. В материалах утверждается, что крупная торговая сеть скопировала дизайн закрытых бежевых сандалий с отверстиями Foam Runner и начала продавать их бюджетную версию в своих супермаркетах. На сайте Walmart стоимость данной вещи варьировалась от 22 до 34 долларов (от 1585 до 2450 рублей), в то время как оригинальные сандалии Yeezy продавались по цене 75 долларов (5405 рублей).

Согласно содержанию жалобы, поддельные кроссовки «низкого качества» наносят ущерб репутации бренда Yeezy. Кроме того, рэпер увидел в этой проблеме угрозу «многомиллионных убытков». Так, Уэст и представители бренда Yeezy потребовали, чтобы скопированный товар убрали с сайта компании Walmart.

Представители супермаркета, в свою очередь, подчеркнули: «Мы серьезно относимся к таким заявлениям и тщательно их рассматриваем. Мы ответим в суде в случае необходимости».

В апреле сообщалось, что первые кроссовки из линейки Yeezy рэпера Канье Уэста продали на аукционе по самой высокой цене в истории. Аукционный дом Sotheby's выставил Nike Air Yeezy 1 на торги 12 апреля, а уже 26 апреля их выкупили за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей).